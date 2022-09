"Reading China"-Serie Teil 1 der China International Book Trading Corporation Konzept einer Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft für die Menschheit

Peking (ots/PRNewswire) - Die China International Book Trading Corporation hat

den ersten Teil von Reading China veröffentlicht, einer Reihe von Interviews auf

hohem wissenschaftlichem Niveau. Die Interviewreihe konzentriert sich auf die

Themen "Eine Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft für die Menschheit",

"Hochwertige Entwicklung" und andere Schlüsselthemen, die für die internationale

Gemeinschaft von Bedeutung sind, und befragt Experten aus den Bereichen

internationale Beziehungen, Politik und Wirtschaft zu ihrem Verständnis von

Chinas Weg und Entwicklungspraktiken.



Drei Ehrengäste, nämlich Zoon Ahmed Khan, Forschungsbeauftragter des Belt and

Road Strategy Institute an der Tsinghua Universität, Harvey Dzodin, leitender

Forschungsbeauftragter am Center for China and Globalization und Donatien

Niyonzima, ehemaliger Redakteur des Amtsblatts im Büro des Premierministers von

Ruanda, wurden eingeladen, um gemeinsam über das Thema "Eine Gemeinschaft mit

gemeinsamer Zukunft für die Menschheit" zu diskutieren.