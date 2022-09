First Tin Plc startet Bohrungen auf Taronga-Zinn-Projekt in Australien

21. September 2022. First Tin Plc ("First Tin" oder „das Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/first-tin-ltd/ ), ein Zinnerschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seiner Low-Capx-Projekte in Deutschland und Australien konzentriert, startet mit zwei Bohrgeräten die Bohrungen auf dem Zinnprojekt Taronga im Norden von New South Wales, Australien, um die Ressourcenaussagen des Projekts zu verbessern.

Ein Reverse-Circulation (RC)-Bohrgerät traf letzte Woche vor Ort ein und begann am 13. September 2022 mit den Bohrungen. Das Gerät hat nun drei Bohrlöcher abgeschlossen, von denen zwei sichtbares Kassiterit (Zinnerzmineral) enthielten. Das vierte Bohrloch wurde bereits begonnen.

RC-Bohrgerät wird auf dem ersten Bohrplatz aufgestellt - Taronga Zinnprojekt

Die RC-Bohrungen zielen darauf ab, einige der früheren Bohrungen von Newmont zu wiederholen, da diese vor etwa 40 Jahren zwischen 1979 und 1982 durchgeführt wurden und es daher als sinnvoll erachtet wird, diese historischen Daten zu bestätigen.

First Tin bohrt auch in mehreren Gebieten, die von Newmont nicht oder nur unzureichend erprobt wurden, mit dem Ziel, die Gesamtressourcengröße zu erhöhen. Diese Bohrungen befinden sich südlich der Newmont-Bohrungen und in einer Lücke zwischen den Bohrungen in Newmont´s Lagerstätten Northern Zone und Southern Zone. Das aktuelle Bohrprogramm wurde im Gebiet der südlichen Erweiterung begonnen und die Identifizierung von Kassiterit in den Bohrkleinproben unterstützt das Konzept von First Tin, dass sich die Mineralisierung nach Süden fortsetzt.

Nach Abschluss der RC-Bohrungen auf Taronga plant man die Bohranlage zum aussichtsreichen Zinnvorkommen Great Britain zu verlegen, das etwa 7 km von Taronga entfernt liegt. Weitere Einzelheiten zu diesem Projekt werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Ein Diamantbohrgerät (DD) ist am 18. September an unserem Standort Taronga eingetroffen und wird voraussichtlich ab 19. September mit den Bohrungen beginnen.

Dieses Bohrgerät wird auch mehrere der Newmont-Bohrlöcher zwillingsbohren (wiederholen), um sicherzustellen, dass die Daten gültig sind und es keine Qualitätsprobleme gibt.

Eine zweite DD-Bohranlage soll Anfang Oktober vor Ort eintreffen, um geotechnische Bohrungen durchzuführen, die eine effektive Planung der Grubenwandböschungen ermöglichen sollen.