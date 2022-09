Deutsche Aktionstage Nachhaltigkeit Ökologische Verantwortung hat viele Facetten (FOTO)

Dogern (ots) - Klimaschutz gehört seit jeher zum Selbstverständnis von Sedus.

Dazu zählt der schonende Umgang mit Ressourcen und natürlich auch die

Energieeffizienz. Bei der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung der Produkte

folgt das Unternehmen dem Sedus Green Codex. Dabei sind die einzelnen Punkte des

Prozesses keineswegs linear, sondern Teil einer durchdachten

Kreislaufwirtschaft, die der deutsche Büromöbelhersteller Tag für Tag überdenkt

und nachhaltig weiterentwickelt. Das reicht von der Materialwahl für nachhaltige

Büromöbel über die Verarbeitung und Verpackung bis hin zum Recycling.



"Auf unserem Weg zur Klimaneutralität wollen wir bis Ende 2025 30 % unserer

direkten Emissionen reduzieren", erklärt Christoph Kargruber, Vorstand Marketing

und Vertrieb der Sedus Stoll AG. "Bis Ende 2030 sollen es rund 50 % sein. Um das

zu erreichen, werden wir den Anteil an regenerativen Energien deutlich erhöhen

und uns von konventionellen Energien verabschieden (Gas) und auf Wärmepumpen und

Photovoltaik setzen. Bei der Energieversorgung wollen wir damit rund 50 %

einsparen." Außerdem stellt Sedus bereits den Fuhrpark mit etwa 100 Fahrzeugen

auf Elektromobilität um - Ziel ist es, bis spätestens 2035 alle Benziner/Diesel

im Fuhrpark zu ersetzen. Zusätzlich wird mit einer Ladeinfrastruktur an den

Standorten das Thema auch für die Mitarbeiter aktiv gefördert, denn auch der

Pendelverkehr spiegelt sich in der Bilanz wider.