Amazon kündigt weltweit 71 neue Projekte für erneuerbare Energien an

Amazon hat bekannt gegeben, sein Portfolio an erneuerbaren Energien weltweitauszubauen: 71 neue Projekte erzeugen zusätzliche 2,7 Gigawatt (GW) an saubererEnergie. Zu den neuen Projekten zählen unter anderem ein Solarpark in Südamerika(Brasilien), sowie die ersten Solarparks in Indien und Polen. Weltweit werdenAmazons Projekte bei vollem Betrieb die Kapazität haben, insgesamt 50.000Gigawattstunden (GWh) an sauberer Energie erzeugen. Dies entspricht demjährlichen Stromverbrauch von 4,6 Millionen US-Haushalten."Wir bringen neue Wind- und Solarkraftprojekte ans Netz, um unsere Büros,Logistik- und Rechenzentren sowie Ladengeschäfte mit Strom zu versorgen - fürMillionen Kundinnen und Kunden weltweit. Hierbei sind wir auf dem Weg, allunsere Betriebsabläufe bis 2025 zu 100 % mit erneuerbaren Energien zuversorgen", sagt Adam Selipsky, CEO von Amazon Web Services. "Weltweit suchenLänder nach Möglichkeiten, um die Energiewende voranzutreiben. LaufendeInvestitionen wie unsere können dazu beitragen, diese Entwicklung zubeschleunigen - während wir gemeinsam daran arbeiten, die Auswirkungen desKlimawandels zu mindern."Als weltweit größter privater Abnehmer von erneuerbaren Energien betreibt Amazonnun insgesamt 379 Projekte für erneuerbare Energien in 21 Ländern, darunter 154Wind- und Solarparks sowie 225 Solardachprojekte - was einer Gesamtkapazität von18,5 GW an erneuerbaren Energien entspricht. Bereits Ende 2021 hat Amazon einenAnteil von 85% an erneuerbaren Energien im gesamten Unternehmen erreicht.Amazon fördert weiterhin erfolgreich Energieversorgungsprojekte auf der ganzenWelt:In Europa betreibt Amazon derzeit 117 Projekte für erneuerbare Energien. Amazonkündigt nun erste Solardachanlagen in Frankreich und Österreich sowie den erstenSolarpark in Polen an. Der Solarpark ist eine der größtenUnternehmensinvestitionen in Solarenergie, die bisher in Polen getätigt wurde.Durch dieses Engagement leistet Amazon einen direkten Beitrag zum Ziel derpolnischen Regierung, den Anteil erneuerbarer Energien im polnischen Stromnetzzu erhöhen. Die Unterstützung solcher Energieversorgungsprojekte durchUnternehmen wie Amazon trägt dazu bei, den Stromversorgungsmarkt für weitere