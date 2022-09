KYIV, Ukraine, 21. September 2022 /PRNewswire/ -- Ajax Systems, der größte europäische Hersteller von professionellen Sicherheitssystemen, kündigte heute eine neue Sonderveranstaltung an, eine umfassende virtuelle Präsentation der Hard- und Software, an der das Unternehmen kürzlich gearbeitet hat.

Die Veranstaltung findet am Dienstag, 11. Oktober statt. Die Zeit variiert je nach Region.

Der Slogan der Show ist „Comfort zone" (Komfortzone) Ajax Systems verlässt seine Komfortzone, um Innovationen in neue Marktnischen zu integrieren. Neue Geräte und Updates werden Partnern und Anwendern aus über 130 Ländern auf der ganzen Welt vorgestellt.

Es handelt sich um die 4. große Veranstaltung von Ajax Systems. Die vorangegangene Online-Präsentation wurde weltweit über 750.000 Mal aufgerufen, und über 1.500 Sicherheitsexperten nahmen an lokalen Offline-Veranstaltungen von Ajax Systems und seinen Partnern in der Ukraine, Spanien, Italien, Frankreich, Rumänien und anderen Ländern teil. In diesem Jahr sollen die Veranstaltungen geografisch noch weiter ausgedehnt werden.

Sonderveranstaltung: Comfort Zone wird in 19 Sprachen ausgestrahlt: Englisch, Spanisch, Italienisch, Ukrainisch, Russisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Türkisch, Polnisch, Rumänisch und Griechisch. Versionen auf Finnisch, Ungarisch, Slowakisch, Bulgarisch, Serbisch und Arabisch werden mit Untertiteln verfügbar sein. Die Zuschauer haben die Möglichkeit, die Sprache der Sendung vor deren Beginn zu wählen.

Die Veranstaltung ist völlig kostenlos. Registrieren Sie sich über diesen Link , um die Uhrzeit der Veranstaltung für Ihre Region zu erfahren und die Veranstaltung in Ihren Kalender einzutragen, damit Sie sie nicht verpassen.

Während der letzten Sonderveranstaltung stellte Ajax Systems die bahnbrechende drahtgebundene Technologie von Fibra mit der gleichnamigen Produktlinie und mehreren Ergänzungen zu seinen drahtlosen Sicherheitssystemen vor. Dazu gehörten die MotionCam-Serie, die Photo-on-Demand unterstützt, eine neue Hub-2-Version mit einem 4G-Modem, ReX 2, das Fotoverifikation und Ethernet-Verbindung unterstützt, das vhfBridge-Modul für sofortige Alarmübermittlung ohne Internet, die Steckdose mit Typ-G-Stecker und das MultiTransmitter-Integrationsmodul, das 3EOL unterstützt.

Informationen zu Ajax Systems

Ajax Systems ist ein ukrainisches Unternehmen, das seit 2011 professionelle Sicherheitsausrüstung herstellt. Die Produktpalette umfasst über 50 kabellose und kabelgebundene Geräte für die ultimative Sicherheit im Innen- und Außenbereich, darunter verschiedene Bewegungs-, Brand- und Überschwemmungsmelder, Zentralen (Hubs), Sirenen, Tastaturen, Paniktasten, Smart-Home-Geräte und Integrationsmodule. Heute schützen Ajax Smart Alarms zuverlässig über 1.500.000 Menschen in 130 Ländern weltweit vor Einbruch, Feuer und Hochwasser.

Weitere Informationen zu Ajax Systems finden Sie unter https://ajax.systems/

