JPMORGAN stuft Unilever PLC auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Der Lebensmittelkonzern dürfte mit dem Umsatz die eigenen Erwartungen deutlich übertreffen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Preise seien weiterhin die Basis für das Wachstum. Zudem dürften die Volumina besser sein als befürchtet./bek/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2022 / 14:43 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2022 / 14:44 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +2,90 % auf 46,55EUR erreicht.



