Führendes Großkrankenhaus der Maximalversorgung erneuert und modernisiert - neue Stellen geschaffen

Hamburg (ots) - Oberärzt:innen und Leitungskräfte für den Aufbau neuer

Fachkliniken und Zentren verschiedener Schwerpunkte gesucht



Eines der führenden Großkrankenhäuser der Maximalversorgung in Deutschland ist

aktuell in einer großen Umstrukturierungs- und Ausbauphase.



Das Krankenhaus mit verschiedenen Fachkliniken und Schwerpunktzentren hatte

zuletzt umfassende Fördermittel erhalten und nutzt diese jetzt, um sich zu

modernisieren, umzustrukturieren und zu digitalisieren. In diesem Zuge werden

auch die Patientenversorgung und medizinische Leistungserbringung neu

strukturiert.