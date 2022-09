BCI investiert maßgeblich in Authority Brands

COLUMBIA, Maryland und VICTORIA, British Columbia, 21. September 2022 /PRNewswire/ -- Authority Brands, eine Franchise-Plattform für haushaltsnahe Dienstleistungen in Nordamerika, gab heute bekannt, dass die British Columbia Investment Management Corporation („BCI"), einer der größten institutionellen Investoren in Kanada, sich bereit erklärt hat, eine bedeutende Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen zu erwerben, und zwar zusammen mit Fonds, die von Apax Partners LLP („Apax Funds") beraten werden, welche die Mehrheitsbeteiligung behalten werden.

Authority Brands ist der führende Home-Service-Franchisegeber in Nordamerika. Die Franchise-Marken für haushaltsnahe Dienstleistungen sind führend in ihrer Branche und bieten Hausbesitzern Dienstleistungen von der Grundstücksgrenze bis zur Dachkante. Zu den Unternehmen von Authority Brands gehören 12 führende Franchisegeber für haushaltsnahe Dienstleistungen: America's Swimming Pool Company, Benjamin Franklin Plumbing, The Cleaning Authority, Color World Painting, DoodyCalls, Homewatch CareGivers, Mister Sparky, Monster Tree Service, Mosquito Squad, One Hour Heating and Air Conditioning, STOP Restoration und Woofie's. Zusammen bieten diese Marken haushaltsnahe Dienstleistungen über rund 860 Franchisenehmer in ganz Nordamerika an.

Seit der Erstinvestition der Apax-Fonds im Jahr 2018 ist Authority Brands von zwei Franchisegebern für Haushaltsdienstleistungen auf derzeit 12 Franchisegeber gewachsen, hat in neue Regionen und Dienstleistungen expandiert und eine leistungsfähige Infrastruktur aufgebaut.

„Wir sind stolz darauf, mit dem Team von Authority Brands zusammenzuarbeiten, um sowohl organisch als auch durch strategische Übernahmen eine führende Franchise-Plattform für haushaltsnahe Dienstleistungen aufzubauen", sagte Ashish Karandikar, Partner bei Apax. „Wir sehen nach wie vor ein erhebliches Wachstumspotenzial für Authority Brands und freuen uns, BCI und die Mitglieder des Führungsteams in der nächsten Phase der Unternehmensreise zu begleiten, in der sie ihre Plattform durch Fusionen und Übernahmen sowie strategische Initiativen wie Franchise-Entwicklung, technologische Transformation und internationale Expansion erweitern."