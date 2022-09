Vier Punkte sind heute wichtig bei der Entscheidung der US-Notenbank Fed! Erstens: wie hoch fällt die Zins-Anhebung aus - und gibt es "dissenter", also Fed-Mitglieder, die einen kleineren Zins-Schritt befürworteten (0,5%). Zweitens: wie fallen die Dot-Plots aus (Zins-Erwartungen der FOMC-Mitglieder) und wo liegt der Gipfel bei den Zinsen (terminal rate). Drittens: wie fallen die Projektionen zu Wirtschaft und Inflation der US-Notenbank aus? Und viertens: gibt Powell auf seiner Pressekonferenz irgendeinen Hinweis, dass die Fed bald weniger restriktiv vorgehen könnte, weil die Wirtschaft abkühlt (US-Immobilienmarkt!) und die Anleihe-Zinsen inzwischen schon stark gestiegen und damit auch die financial conditions straffer geworden sind? Dollar und US-Anleiherenditen jedenfalls sind schon ziemlich am Anschlag..

