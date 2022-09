Huawei veröffentlichte Data Storage Power - The Digital Cornerstone of High-Quality Development Whitepaper

und definierte ein Indikatorensystem für

Datenspeicherleistung



Huawei veröffentlichte heute auf der HUAWEI CONNECT 2022 offiziell sein

Whitepaper Data Storage Power - The Digital Cornerstone of High-Quality

Development. Das Whitepaper untersucht die Entwicklung der Speicherbranche,

definiert quantitative Indikatoren zur Messung von Datenspeicherkapazitäten und

analysiert die aktuelle Datenspeicherlandschaft in verschiedenen Regionen der

Welt. Es soll Behörden und Unternehmen dabei helfen, Datenspeicherkapazitäten

besser zu bewerten, zu planen und aufzubauen.



Gu Xuejun, Vizepräsident von Huawei IT Product Line, sagte: "Die Fähigkeit zur

Datenspeicherung wird derzeit an der Kapazität gemessen. Mit der rasanten

Entwicklung der Branche und dem Aufkommen neuer, diversifizierter Datendienste

wie KI und Big Data reicht die Kapazität allein jedoch nicht aus, um die

künftige Entwicklung und Konstruktion von Speichersystemen zu messen. Wir

brauchen eine wissenschaftlichere Definition und ein Bewertungssystem, um die

Datenspeicher-Fähigkeit effektiv zu messen."