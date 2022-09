PyroGenesis gibt den Abschluss eines internen Audits seiner NexGenTM Metallpulver Produktionsanlage durch ein weltweit tätiges Luft- und Raumfahrtunternehmen bekannt

MONTREAL, Quebec (21. September 2022) - PyroGenesis Canada Inc. (http://pyrogenesis.com) (TSX: PYR) (NASDAQ: PYR) (FWB: 8PY), ein Hightech-Unternehmen (im Folgenden als das "Unternehmen" oder "PyroGenesis" bezeichnet), das fortschrittliche Plasmaprozesse, hochwertiges plasmagestäubtes Metallpulver für den 3D-Druck und die additive Fertigung sowie nachhaltige Lösungen zur Reduzierung von Treibhausgasen (THG) konzipiert, entwickelt, herstellt und vermarktet, freut sich, heute bekannt zu geben, dass im Anschluss an die Pressemitteilungen vom 31. August 2022 und vom 18. Juli 2022 das Audit der Pulverproduktion in der Metallpulverproduktionsanlage von PyroGenesis in Montreal durch ein weltweit tätiges Luft- und Raumfahrtunternehmen (der "Kunde") abgeschlossen wurde.

"Wir sind überaus zufrieden mit den Ergebnissen des Standort-Audits, das uns die Möglichkeit geboten hat, einem führenden Unternehmen in den Bereichen Design, Engineering und Herstellung von Flugzeugen, Luft- und Raumfahrttechnik sowie Verteidigungslösungen unsere Anlage, unsere Mitarbeiter und unser bahnbrechendes Verfahren vorzustellen", sagte P. Peter Pascali, CEO und Vorsitzender von PyroGenesis. "Die Ergebnisse und Empfehlungen, die uns der Kunde vorgeschlagen hat, waren wohlüberlegt, hilfreich und leicht umzusetzen. Wie nicht anders zu erwarten, war die Prüfung von höchstem Niveau, und ich möchte dem gesamten Team danken, das über viele Jahre hinweg zu diesem Erfolg beigetragen hat. Einmal mehr zeigt sich, dass die Philosophie "langsam ist reibungslos und reibungslos ist schnell" sowohl für das Unternehmen als auch für seine Investoren Erfolg bringt."

Wie bereits in früheren Pressemitteilungen erwähnt, ist dieses Audit der Anlage und der Produktion vor Ort ein wichtiger Schritt für das Unternehmen als Teil der letzten Phase des Qualifizierungsprozesses des Kunden, der sich über 18 Monate mit strengen Prüfungen erstreckt hat, um ein zugelassener Lieferant von Metallpulvern für den Kunden und seine Lieferanten zu werden. Nach Abschluss dieses Schritts nimmt das Unternehmen die geforderten Änderungen und Anpassungen vor, um mit der Lieferung der endgültigen Titanpulvermuster zur chemischen und mechanischen Prüfung durch den Kunden fortzufahren.