Die Methusalem Foundation stellt den ELONgevity-Schutz vor, um Initiativen zur Förderung der menschlichen Langlebigkeit zu unterstützen und den Zugang zu vielversprechenden experimentellen Therapien zu ermöglichen

Dublin (ots/PRNewswire) - Dogelon Mars (ELON) wird der Schlüssel für unheilbar

kranke Teilnehmer sein, um Forschungsbehandlungen freizuschalten, die eine

Chance zur Überwindung tödlicher Krankheiten bieten



David Gobel, Mitbegründer und CEO der Methusalem Foundation, kündigte die

Gründung des ELONgevity Protection Project an, um die Bemühungen zur Bekämpfung

des Alterns beim Menschen zu fördern und Mitgliedern, bei denen unheilbare

Krankheiten diagnostiziert wurden, Zugang zu experimentellen Therapien zu

verschaffen, die eine Überlebenschance versprechen.





Während die Lebensversicherung eine Leistung erbringt, wenn derVersicherungsnehmer stirbt, setzt ELONgevity Protection alles daran, das Lebenzu verlängern, indem es sich aktiv dafür einsetzt, dass unheilbar krankeMitglieder in wissenschaftlich vielversprechende experimentelle Therapienaufgenommen werden, einschließlich entsprechender klinischer Versuche.Die ELONgevity Protection Clearingstelle der Initiative wird medizinische Teamsausfindig machen, die experimentelle Behandlungen oder Programme entwickeln, dieunheilbar erkrankten Mitgliedern eine Chance auf erfolgreiche Anwendung bieten.Dann erhält ein betroffenes Mitglied 50.000 Dollar zur Deckung der mit derexperimentellen Behandlung verbundenen Kosten sowie der damit verbundenen Reise-und Lebenshaltungskosten. Stirbt der Versicherte, so wird der Vertragswert andie Hinterbliebenen ausgezahlt.Da die Initiative von der gemeinnützigen Methuselah Foundation betrieben wird,werden alle Mitgliedsbeiträge nach Abzug der Kosten zur Unterstützung derlaufenden Langlebigkeitsforschung verwendet."Wir erwecken die Langlebigkeitsforschung sowohl auf gesellschaftlicher als auchauf individueller Ebene zum Leben", so Gobel. "Die Arbeit des Projekts wird dieForschung fördern und uns helfen, das Ziel der Methusalem Foundation zuerreichen, bis 2030 90 das neue 50 zu machen. Die Clearingstelle wird versuchen,experimentelle Forschung für Einzelpersonen zugänglich zu machen, um ihnen eineletzte Chance zu geben, ihre unheilbare Krankheit zu heilen"Die Initiative rekrutiert derzeit 300 Alpha-Tester, die jeweils 1.000 Dollar inDogelon Mars (ELON) Token bezahlen, um an der Schutz-Clearingstelleteilzunehmen. Dies ist die erste Krypto-Transaktion für den ELON, die über dieDogelon Mars-Gemeinschaft hinausgeht und eine der ersten Anwendungen von Kryptoist, die einen wertvollen Nutzen außerhalb der Kette bietet.Das ELONgevity Protection Project ist die neueste Initiative der Methuselah