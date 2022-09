LONDON (dpa-AFX) - Fünf Briten, die in der Ukraine in Gefangenschaft kremltreuer Separatisten geraten waren, sind wieder frei. Premierministerin Liz Truss sprach am Mittwoch auf Twitter von einer "sehr willkommenen Nachricht". Unter ihnen ist ein 28-Jähriger, der in einem Schauprozess wegen Söldnertums zum Tode verurteilt worden war, wie Gesundheitsstaatssekretär Robert Jenrick mitteilte.

