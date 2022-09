Aetina stellt auf der GTC eine End-to-End-KI-Managementlösung auf Basis von NVIDIA AI vor

New Taipei City, Taiwan (ots/PRNewswire) - Aetina (http://www.aetina.com/) , ein

führender Anbieter von KI-Lösungen, stellte seine End-to-End-KI-Managementlösung

in einer NVIDIA GTC On-Demand-Sitzung (https://www.nvidia.com/gtc/session-catalo

g/?search=A41137&tab.catalogallsessionstab=16566177511100015Kus#/) diese Woche

vor. Die Lösung hilft globalen KI-Partnern und Kunden von Aetina bei der

erfolgreichen Einführung von Edge-KI mit Hilfe von NVIDIA KI-Entwicklungs- und

Deployment-Tools sowie den NVIDIA KI-gestützten Trainings- und

Inferenzplattformen von Aetina.



Jeremy Pan, Produktmanager für KI-Lösungen bei Aetina, gab einen tiefen Einblick

in die Lösung von Aetina und erzählte von einem eindrucksvollen Anwendungsfall

der KI-gestützten automatischen optischen Inspektion (AOI) in der Fabrik eines

Kunden in Yilan, Taiwan.