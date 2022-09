MSA Safety präsentiert modernste und kompatible persönliche Schutzausrüstung auf der Emergency Services Show in Birmingham

Von Brandschutzkleidung, Helmen und Atemschutzgeräten bis hin zu High-Tech-Kommunikations-, Überwachungs- und Erkennungsgeräten für Ersthelfer

BIRMINGHAM, England, 22. September 2022 /PRNewswire/ -- MSA Safety Incorporated (NYSE: MSA), ein weltweit führender Anbieter von Ausrüstung und Technologie für die Sicherheit von Feuerwehrleuten, wird auf der kommenden Emergency Services Show (ESS) in Birmingham am 21. und 22. September im Mittelpunkt stehen und seine gesamte Palette an hochmoderner, kompatibler persönlicher Schutzausrüstung (PSA) für Ersthelfer vorstellen. Das MSA-Team wird demonstrieren, wie seine Brandschutzkleidung, Helme, Atemschutzgeräte, fortschrittlichen Kommunikations- und Gasdetektionssysteme in einer Reihe von verschiedenen Anwendungen nahtlos zusammenarbeiten.