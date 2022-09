DISCOVERY LIFE SCIENCES INSTALLIERT GRÖSSTE OLINK-PLATTFORM IN AMERIKA ZUR UNTERSTÜTZUNG UMFASSENDER PROTEOMICS-FORSCHUNG UND BIOMARKER-ENTWICKLUNG

HUNTSVILLE, Alabama, 22. September 2022 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences (Discovery), der Spezialist für Bioproben und Biomarker, hat eine Vereinbarung mit der Olink Holding AB (publ) (Olink) getroffen und installiert die größte kommerzielle Plattform für die Olink-Technologie in Nord- und Südamerika außerhalb von Olink selbst, um ein weltweit führender zertifizierter Dienstleister für die Olink Proximity Extension Assay (PEA)-Technologie, eine einzigartige Proteomtechnologie auf Antikörperbasis, zu werden. Die PEA und Normalized Protein eXpression ( NPX)-Signatursoftware von Olink in Kombination mit den anderen führenden Multi-OMICS-Biomarker-Fähigkeiten von Discovery bietet dem Markt einen weltweiten „One-Stop-Shop" zur Unterstützung der Erforschung und Validierung von Plasmaproteomik in großem Maßstab und mit hoher Spezifität für alle wichtigen biologischen Pfade und Probenmatrizen.

„Die PEA-Technologie von Olink ist eine einzigartige antikörperbasierte Proteomik-Technologie mit Funktionen, die das Problem des dynamischen Bereichs lösen, das die Proteomik bisher behindert hat: Sie ermöglicht den Nachweis und die Quantifizierung von Proteinen mit geringer und hoher Häufigkeit", so Michael Pisano, Ph.D., Geschäftsführer von Proteomics bei Discovery. „Discovery freut sich, diese bedeutende Installation der Olink-Technologie zu unserem umfangreichen Angebot an Proteomik-Dienstleistungen und optimierten Arbeitsabläufen hinzufügen zu können, die eine Beschleunigung von Programmen der Präzisionsmedizin in jedem Entwicklungsstadium und in jeder Größenordnung ermöglichen."

Die Olink PEA-Technologie ermöglicht eine doppelte Antikörpererkennung der Zielproteine und eine hochgenaue DNA-Hybridisierung und -Detektion. Olink PEA hat zwei Ausleseoptionen: Next-Generation Sequencing (NGS) und quantitative Polymerase-Kettenreaktion (qPCR). Ein NGS-Readout ist ideal für die Entdeckung von Protein-Biomarkern in großem Maßstab, während ein qPCR-Readout ein gezielteres Panel liefert, das für das zu untersuchende Fachgebiet relevant ist. Die Verwendung der Olink-Plattform, einschließlich Olink Explore und des Signature Q100-Instruments, ermöglicht es den Proteomik-Experten von Discovery, die relative Konzentration von bis zu 3.072 Proteinen in einer Probe zu messen.