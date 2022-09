SOJERN FEIERT SEIN 15-JÄHRIGES BESTEHEN UND ERWEITERT DIE PLATTFORM, UM REISEVERMARKTER BESSER ZU UNTERSTÜTZEN

SAN FRANCISCO, 22. September 2022 /PRNewswire/ -- Sojern , die führende digitale Marketingplattform für Reisen, feiert diesen Monat ihr 15-jähriges Bestehen. Sojern wurde 2007 gegründet und hat sich vom ersten Tag an auf das Reisen konzentriert . Es begann mit der gezielten Ansprache von Reisenden durch Werbung auf gedruckten Bordkarten von Fluggesellschaften und entwickelte sich mit dem Aufkommen von Big Data, digitalem Marketing und programmatischer Werbung über neue Kanäle, mobile Geräte und soziale Medien weiter - wobei Flexibilität und ein ausschließlicher Fokus auf Reisen im Vordergrund standen.

Sojern hat aus jeder Herausforderung, jedem Wandel in der Branche und jeder Innovation gelernt - und durchgestanden. Die Smartphone-Revolution der späten 2000er Jahre führte beispielsweise zu einer seismischen Verhaltensänderung beim Surfen im Internet und eröffnete Reiseunternehmen nie dagewesene Möglichkeiten, direktere Beziehungen aufzubauen und Online-Buchungen zu fördern. Die zunehmende Nutzung von Smartphones und der darauf folgende Social-Media-Boom veranlassten Sojern, sein Multichannel-Framework für das Reisemarketing zu entwickeln, das nun Suchmaschinenmarketing (SEM), Metasuche, Display-Werbung, vernetztes Fernsehen (CTV), Social-Media-Werbung und mehr umfasst, um Reisende in jeder Phase ihrer Reise anzusprechen, egal wo und wann sie online sind.

Im gleichen Zeitraum hat Sojern täglich buchstäblich Milliarden von Signalen für Reiseabsichten (wie Hotel- und Flugbuchungsdaten) von Tausenden von Reisemarken auf der ganzen Welt gesammelt, aggregiert und analysiert. Diese umfangreiche Datenumgebung wird bezeichnet als Sojern Traveler Ecosystem . Sie bildet die Grundlage der Unternehmensplattform und ist die Basis für den Erfolg und das kontinuierliche Wachstum der Sojern-Kunden.

Das jüngste Beispiel für die Entwicklung von Sojern ist die Sojern Reise-Marketing-Plattform . Als Reaktion auf die sich verändernde Technologielandschaft und die sich wandelnden Bedürfnisse seiner Kunden hat Sojern eine intelligente Marketingplattform entwickelt, die unübertroffenen Einblick in die Reisenden und automatisierte Optimierung bietet - alles an einem Ort. Mit dem Sojern Traveler Ecosystem als Kernstück bietet die Plattform Reisevermarktern die Werkzeuge, um die Nachfrage kosteneffizient zu steigern, Kunden zu konvertieren und Loyalität in einer digitalen Welt aufzubauen. Die Sojern-Plattform ist mit modernsten Technologien für maschinelles Lernen ausgestattet und ermöglicht Marketingkampagnen für mehr als 10.000 Kunden bei Hotels , Reiseziele und Attraktionen jährlich.