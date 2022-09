Der erste NFT-Tag bringt globale Branchenführer von Web3 zusammen, um der Erfindung des nicht-fungiblen Tokens zu gedenken

Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) - Zu den Teilnehmern des NFT Day gehören a16z,

Animoca Brands, BuildSpace, Coinbase NFT, CryptoSlam!, Dapper Labs, Flow, Gaia,

LearnWeb3, Matrix World, Metaverse HQ, OpenSea, Rarible, Ripple, TheFirstMint,

Tokenproof und XRP Ledger



Einzelpersonen können anlässlich des NFT-Tages 2022 eine kostenlose NFT

beantragen





Seite 2 ► Seite 1 von 3

VANCOUVER, BC, 22. September 2022 /PRNewswire/ - Heute startet ein Konsortiumvon Web3-Unternehmen den NFT-Tag, ein jährlicher Anlass für die Web3-Community,um den Menschen gemeinsam den Wert von Blockchain-basierten Erfahrungen zuvermitteln. An diesem Tag im Jahr 2017 wurde das primäre Protokoll hinter NFTs -ERC-721 - ursprünglich von Dapper Labs CTO Dieter Shirley zusammen mit derersten Verwendung des Begriffs "non-fungible token" veröffentlicht Seitdem hatsich die Technologie zu einer 11,3 Milliarden Dollar Industrie (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3653395-1&h=1713658084&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3653395-1%26h%3D3852383806%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.verifiedmarketresearch.com%252Fproduct%252Fnon-fungible-tokens-market%252F%26a%3D%252411.3%2Bbillion%2Bindustry&a=11%2C3+Milliarden+Dollar+Industrie)entwickelt."Innerhalb weniger Jahre haben NFTs bereits Menschen dazu ermutigt, ihre erstenSchritte in die dezentrale Technologie zu machen, aber wir stehen noch am Anfangder Reise", sagt Dieter Shirley, CTO bei Dapper Labs. "NFTs ermöglichen es denMenschen, sich ein Stück des sozialen Raums anzueignen, von virtuellen Ortenüber Musik, Mode und Kunst bis hin zu einzelnen Momenten, die wichtigekulturelle Meilensteine darstellen. Der NFT-Tag bietet allen Kulturschaffendendie Möglichkeit, diese Geschichte gemeinsam zu erzählen."An der Eröffnungsfeier des NFT Day nehmen Projekte, Blockchains und Marken ausder gesamten Branche teil, darunter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3653395-1&h=3798536267&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3653395-1%26h%3D2884179479%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fa16z.com%252F%26a%3Da16z&a=a16z , Animoca Brands (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3653395-1&h=4087933941&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3653395-1%26h%3D3818349058%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.animocabrands.com%252F%26a%3DAnimoca%2BBrands&a=Animoca+Brands) , https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3653395-1&h=2210915411&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3653395-1%26h%3D434036548%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbuildspace.so%252F%26a%3DBuildSpace&a=Build