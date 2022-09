UN-Sicherheitsrat befasst sich mit Krieg in der Ukraine

NEW YORK (dpa-AFX) - Am Rande der 77. Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York soll sich am Donnerstag (ab 16.00 Uhr MESZ) der UN-Sicherheitsrat mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine befassen. Zu der Sitzung werden unter anderem die Außenminister Russlands, der Ukraine und Deutschlands, Sergej Lawrow, Dmytro Kuleba und Annalena Baerbock erwartet.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer