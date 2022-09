DIE ZOTAC GAMING KÜNDIGT NEUE GEFORCE RTX 40 SERIE AN

Hong Kong (ots/PRNewswire) - ZOTAC Technology Limited, einer der führenden

Hersteller von GeForce Grafikkarten, ZBOX Mini- und Desktop-PCs, enthüllt mit

der ZOTAC GAMING GeForce RTX 40, die nächste Generation seiner Grafikkartenserie

und läutet damit eine neue Ära des Gamings ein.



Die neuen, auf der NVIDIA Ada Lovelace Architektur basierenden, Grafikkarten der

GeForce RTX 40 Serie bieten Spielern und Kreativen einen gewaltigen

Generationssprung in Sachen Leistung und Effizienz mit einem absolut neuen Level

in Echtzeit-Raytracing und des neuronalen Renderings. Dieser enorme Fortschritt

in der GPU-Technologie ist das Tor zu den beeindruckendsten Spielerlebnissen,

unglaublichen KI-Funktionen und den schnellsten Workflows zur Erstellung von

Inhalten. Diese GPUs bringen modernste Grafik.