Sonata Software wird Mitglied des Inner Circle for Microsoft Business Applications 2022/2023

Sonata Software wird von Microsoft für herausragende Leistungen und Innovationen ausgezeichnet.

BENGALURU, Indien, 22. September 2022 /PRNewswire/ -- Sonata Software, ein weltweit tätiges Unternehmen für IT-Services und Technologielösungen, das plattformbasierte digitale Transformationsinitiativen für Unternehmen ermöglicht, ist erneut zum Mitglied des prestigeträchtigen Inner Circle for Microsoft Business Applications für 2022/2023 ernannt worden. Die Mitgliedschaft in dieser elitären Gruppe basiert auf einer umfassenden Leistung, die Sonata in die Spitzengruppe des weltweiten Partnernetzes von Microsoft Business Applications einreiht. Die Mitglieder des Inner Circle haben durch die Bereitstellung wertvoller Lösungen, die Unternehmen zu mehr Erfolg verhelfen, einen hohen Leistungsstandard erreicht.

Die Mitglieder des Inner Circle 2022/2023 sind zum Inner Circle Summit im Frühjahr 2023 sowie zu virtuellen Treffen im Zeitraum von Juni 2022 bis August 2022 eingeladen. Dort haben sie die einmalige Gelegenheit, mit leitenden Microsoft-Mitarbeitern und anderen Inner Circle-Partnern über Strategien zu diskutieren, mehr über die Roadmaps und Zukunftspläne des Unternehmens zu erfahren, enge Kontakte zu Führungskräften zu knüpfen und gemeinsam an bewährten Verfahren zu arbeiten.