22. September 2022. Agorana Media Group, Vancouver, Liberty Defense Holdings Ltd. setzt neuen Standard bei Flughafen Sicherheitskontrollen. Schluss mit stundenlangem Warten in endlosen Schlangen und Ausziehen! Next-Generation Technologie macht es möglich.

Liberty Defense Holdings Ltd (Symbol Frankfurt: LD2A / WKN A3CMKM / ISIN CA53044R2063/ Symbol TSX: SCAN) Erfolgreiche Tests wurden bereits an großen Flughäfen in Nordamerika (z.B. Pearson/Toronto, Logan/Boston) durchgeführt. Liberty Defense steht in den Startlöchern voll durchzustarten. Einsätze der Geräte bereits für Dezember 2022 in Vorbereitung. Liberty Defense Holdings Ltd. wurde im Jahr 2018 gegründet, und hat von Beginn an ihren Fokus auf die Entwicklung von Sicherheitssystemen gelegt. Das neue Sicherheitssystem der nächsten Generation HEXWAVE kann sensible Bereiche mit hohem Fußgängerverkehr frei von Waffen und ähnlichen Bedrohungen halten. Insbesondere findet die Technologie Einsatz an z.B. Flughäfen, Sportstadien, religiöse Begegnungsstätten wie Kirche oder Moscheen, aber auch können z.B. Regierungsgebäude damit ausgestattet werden, um so den Sicherheitsstandard maßgeblich zu erhöhen. Das Flaggschiff-Produkt des Unternehmens „HEXWAVE“ kombiniert Millimeterwellensensoren und künstliche Intelligenz-Technologie, um metallische und nicht-metallische Bedrohungen zu erkennen, ohne dass Kleidungsstücke, Handys, Geldbörsen usw. abgelegt oder ausgezogen werden müssen. Die neue Technologie ermöglicht es bis zu 1.000 Personen pro Stunde zu verarbeiten.

Insbesondere die US-Flugsicherheitsbehörde (TSA) hat sehr großes Interesse an diesem Produkt gezeigt und bereits im Jahr 2021 einen Vertrag mit Liberty Defense geschlossen und der Gesellschaft einen Entwicklungszuschuss in Höhe von US$ 500.000 gezahlt. Die renommierte Gesellschaft Canaccord hat hierzu ebenfalls einen Research Bericht veröffentlicht.

Das HEXWAVE System bietet dem Sicherheitspersonal automatische Go/No-Go-Entscheidungen und Besuchern und Passagieren einen kontaktlosen und schnellen Security-Check. Das System wurde in den vergangenen Jahren kontinuierlich verbessert und über 45.000 Szenarien mit einer Vielzahl von Bedrohungsarten, Bedrohungsausrichtungen und verschiedenen Körpertypen erfasst, um die künstliche Intelligenz Software zu trainieren. Diese verbesserte Leistung der Durchgangsschleuse ermöglicht eine erweiterte Erkennung moderner, sich ständig weiterentwickelnder Bedrohungen, zu denen auch 3D-gedruckte Waffen sowie Flüssig-, Plastik- und Pulversprengstoffe gehören. Die Hexwave-Plattform besteht aus vier großen Subsystemen. Die Plattform sendet zunächst ein Energiesignal mit geringer Leistung aus, um die reflektierte Energie zu erfassen und in Echtzeit 3D-Bilder zur Erkennung von Waffen unterhalb der Kleidung und im Handgepäck zu erstellen. Die 3D-Bilder werden dann durch das automatisierte Bedrohungserkennungssystem des Systems verarbeitet. Mithilfe künstlicher Intelligenz und über 400.000 Daten­punkten wird analysiert, ob die Bilder ein Bedrohungselement enthalten. Das Ergebnis wird dann über die vorhandene Sicherheitsinfrastruktur kommuniziert.