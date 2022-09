Serge Lupas ist neuer CEO von Cyclomedia

Frank Pauli tritt als CEO zurück und dem Aufsichtsrat bei

ZALTBOMMEL, Niederlande, 22. September 2022 /PRNewswire/ -- Nach neun Jahren an der Spitze tritt Frank Pauli (63) als CEO von Cyclomedia zurück. Das Unternehmen hat Serge Lupas (55) zum neuen CEO ernannt. Er übernimmt zum 1. Oktober die Leitung von Frank Pauli. Serge Lupas bringt eine Fülle von Erfahrungen mit, die er als CEO bei Informationsdienstleistern auf der ganzen Welt wie Kantar Media und Tiscali sowie bei Beratungsunternehmen AlixPartners und McKinsey erworben hat.

Im Laufe von Frank Paulis Amtszeit als CEO hat sich Cyclomedia zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der präzisen 360°-Visualisierung von Umgebungen auf Straßenniveau und von Dateneinblicken entwickelt. In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen eine starke Wettbewerbsposition erarbeitet und ein nachhaltiges Geschäftsmodell entwickelt, mit dem es Kunden in ganz Europa und Nordamerika bedient. Mit konkurrenzloser Technologie und starkem Wachstum ist das Unternehmen auf dem besten Weg, ein wichtiger Akteur im Bereich der digitalen Realität zu werden, der die Außenwelt in digitale Daten und Erkenntnisse umwandelt. Die Anwendungen, die dies ermöglichen, reichen von Smart City/Smart Government bis hin zu digitaler Netzplanung, -gestaltung und -verwaltung für Infrastrukturanbieter in den Bereichen Verkehr, Versorgung und Telekommunikation.