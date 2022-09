Im ersten Quartal 2022 wies die EU 298 Obst- und Gemüselieferungen zurück, da diese Rückstände verbotener Pestizide aufwiesen. „Die Lebensmittelindustrie steht vor großen Herausforderungen“ weiß Sztybel und nennt alarmierende Zahlen: So gelangen 46 Prozent des weltweit produzierten Obsts und Gemüses nie auf den Teller der Konsumenten. „Vor dem Hintergrund, dass 815 Millionen Menschen weltweit hungern, ist diese Bilanz inakzeptabel“, sagt der CEO. Fatalerweise verursacht die Produktion von Lebensmitteln zudem acht Prozent aller Treibhausgasemissionen.

Als wichtigen Game Changer erachtet Sztybel die „Farm to Fork“- Initiative der Europäischen Union, deren Ziel ein faires, gesundes und umweltfreundliches Nahrungssystem in Europa ist: Demnach soll die Verwendung von Pestiziden bis zum Jahr 2030 um die Hälfte reduziert und die nachhaltige Erzeugung um 25 Prozent gesteigert werden. Für landwirtschaftliche Erzeuger ist die EU ein wichtiger Markt, auf dem immerhin 44 Prozent des weltweiten Handelswertes von frischem Obst und Gemüse – das entspricht 60 Milliarden Euro – umgesetzt werden.

Angesichts der Klimakrise und Ressourcenknappheit sind grüne Lösungen in der Produktion von Lebensmitteln wichtiger denn je. Save Foods, das die Rettung von Lebensmitteln bereits im Namen trägt, bietet nachhaltige Verfahren, um die Frische und Qualität von Obst und Gemüse über einen längeren Zeitraum zu gewährleisten ­– und zwar vom Feld bis auf den Teller der Konsumenten. Dies gilt auch für empfindliche, leicht verderbliche Früchte wie Beeren, Avocados, Mangos, Zitrusfrüchte oder Paprika. Anstelle von umwelt- und gesundheitsschädlichen Pestiziden kommt bei der auf natürlichen Verfahren basierenden Save-Foods-Technologie eine einzigartige Fruchtsäure-basierte Rezeptur zum Einsatz. Auf diese Weise lässt sich der Einsatz von Pestiziden vermeiden.

Mehr als 60 Pilotprojekte in zwölf Regionen weltweit, ein dritter Produktionsstandort, drei neue Zertifizierungen, eine davon biologisch – die Bilanz des US Agrar- und Ernährungstechnologieunternehmens Save Foods in den letzten fünfzehn Monaten kann sich sehen lassen. Seit Mai 2021 ist Save Foods an der US-Hightech-Börse Nasdaq (ISIN: US80512Q3039) gelistet.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer