Die Liste der „kritischen Metalle“ der US-Regierung ist lang. Sie reicht von A wie Aluminium bis Z wie Zirkonium. Etliche weitere Metalle finden sich auf der vom US Geological Survey (USGS) erstellten Liste. Dazu gehören auch solch große Märkte wie Nickel, Palladium, Platin oder gar Zinn (zur gesamten Liste: https://www.usgs.gov/news/national-news-release/us-geological-survey-r ...). Dies zeigt eindringlich, wie abhängig nicht nur die USA inzwischen von der Einfuhr wichtiger Metalle sind. Die westlichen Staaten insgesamt haben schließlich als erstes mit der Industrialisierung und dem Abbau von Metallen begonnen. Nun findet sich manches nicht mehr in Nordamerika oder Europa, die Lagerstätten sind einfach leer. Oder aber der Abbau wurde aus Gründen des Umweltschutzes, wie zum Beispiel bei Seltenen Erden, oder aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus vor allem in den 1980ern und 1990ern aufgegeben. Größere Vorkommen vieler wichtiger Metalle finden sich inzwischen eher in Asien, Südamerika und vor allem Afrika. Und dort sind sie in der Regel auch zu günstigeren wirtschaftlichen Konditionen abbaubar.

Besonders groß ist die Abhängigkeit bei Vanadium. Das Metall befindet sich auch auf der Liste der „kritischen Metalle“ der US-amerikanischen Regierung. Derzeit wird das Übergangsmetall vorwiegend in Form des sogenannten Ferrovanadium in der Stahlherstellung eingesetzt. Der Zusatz von Vanadium führt in Chrom-Vanadium-Stählen zu einer Erhöhung der Zähigkeit und damit zu einer erhöhten Widerstandsfähigkeit des Endprodukts Stahl. Etwa 85 Prozent der globalen Produktion landet heute in diesen Industrien.

Aber es gibt auch wichtige Nischen, wo Vanadium kaum ersetzt werden kann: So wird Vanadium bei Titanlegierungen zugefügt, um sie besonders stabil und hitzebeständig zu machen. Dann kommen sie für tragende Teile im Flugzeugbau und bei Turbinenblätter von Flugzeugtriebwerken zum Einsatz. Nicht zuletzt spielt das Metall auch in der Nuklearindustrie eine wichtige Rolle. So wird reines Vanadium als Hüllwerkstoff für Kernbrennstoffe verwendet.