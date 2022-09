GOLDMAN SACHS stuft British American Tobacco auf 'Positiv'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für British American Tobacco von 4,000 auf 4,050 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit seiner Preissetzungsmacht und seiner konstant hohen Bruttomarge sei der Tabakkonzern gut für schwere Zeiten gerüstet, schrieb Analyst Richard Felton in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch wegen günstiger Währungseffekte geht er von einem höheren bereinigten Ergebnis je Aktie (EPS) aus./jcf/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2022 / 09:23 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die British American Tobacco Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,18 % auf 39,86EUR erreicht.