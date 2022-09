Stefan Glinz und Tiana Majstorovic komplettieren weiterhin das IR-Team



Wien (APA-ots) - Stoyan Angelov (41) hat mit September die Leitung der Investor Relations bei UNIQA Insurance Group AG übernommen. Der gebürtige Bulgare ist seit sieben Jahren im Bereich Group Finance als Leiter Group Treasury für UNIQA tätig, seit vier Jahren verantwortet er zusätzlich das Beteiligungsmanagement. Mit den IR-Agenden, die er von Michael Oplustil übernommen hat, erweitert er abermals seinen Zuständigkeitsbereich innerhalb dieses Bereiches. "Mit Stoyan Angelov legen wir unsere Investor Relations in sehr erfahrene Hände. Mit mehr als zehn Jahren in der österreichischen Versicherungsbranche und seiner internationalen Erfahrung im Investmentbereich wird er als verlässlicher Ansprechpartner für Investor:innen und alle anderen Kapitalmarktteilnehmer:innen das UNIQA IR-Team leiten", so Kurt Svoboda, CFO und CRO UNIQA Group und ergänzt: "Ich bedanke mich bei Michael Oplustil für sein langjähriges Engagement für UNIQA und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute."



Stoyan Angelov verfügt über 18 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Asset Management, Risikomanagement, Beteiligungsmanagement und Treasury. Davon war er mehrere Jahre international tätig: Nach Abschluss seines Studiums der Volkswirtschaftslehre in den USA begann er seine Karriere beim Finanzinformations- und Analyseunternehmen Morningstar Inc. in Chicago. Nach seinem Umzug nach London war er für dasselbe Unternehmen in Großbritannien, Schweden und China tätig und er erlangte berufsbegleitend den Master of Finance an der London Business School. Stoyan Angelov ist Vater von zwei Kindern und lebt mit seiner Familie in Wien.



UNIQA Group



Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 22.400 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 18 Ländern knapp 16 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.



