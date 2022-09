OSLO (dpa-AFX) - Die Zentralbank Norwegens stemmt sich mit höheren Leitzinsen gegen die hohe Inflation im Land. Am Donnerstag straffte sie ihre Geldpolitik mit einer Zinsanhebung um 0,5 Prozentpunkte, wie die Notenbank nach ihrer Sitzung in Oslo mitteilte. Analysten hatten mit der Entscheidung, die den Leitzins auf 2,25 Prozent steigen lässt, überwiegend gerechnet. Die Norges Bank hat ihre Geldpolitik bereits mehrfach gestrafft, um gegen die hohe Teuerung vorzugehen./bgf/nas

Norwegische Notenbank hebt Leitzins weiter an

