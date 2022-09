Berlin (ots) - Zivilgesellschaft: Automobil-Industrie muss Chance nutzen und

sich stärker zum Pilotprojekt aus dem Branchendialog Automobil bekennen - mehr

Beteiligung relevanter Unternehmen und verbindliche Zusagen für

Beschwerdemechanismus in Mexiko wichtig



Anlässlich des Fachtages "Branchendialog Automobilindustrie - Lieferketten fair

gestalten" am 27. September ziehen die beteiligten zivilgesellschaftlichen

Organisationen in ihrer heute veröffentlichten Stellungnahme ein gemischtes

Resümee. Der Fachtag soll die Umsetzung der im Branchendialog entwickelten

Pilotprojekte einläuten. Insbesondere der Aufbau eines

unternehmensübergreifenden Beschwerdemechanismus in Mexiko hat einen wichtigen

Pilotcharakter. Wie die anderen Pilotprojekte des Branchendialogs auch benötigt

er aber noch mehr verbindliche Zusagen, insbesondere seitens der relevanten

Industrieakteure.





Der Beschwerdemechanismus soll es Betroffenen in den Lieferketten deutscherAutomobilhersteller ermöglichen, tatsächliche und potenzielle Fälle vonMenschenrechtsverletzungen in Mexiko zu melden sowie Unterstützung bei derAufklärung und Zugang zu Abhilfe zu erhalten. "Der Beschwerdemechanismus istambitioniert und hat die Chance, die Menschenrechtssituation entlang deutscherAuto-Lieferketten in Mexiko zu verbessern. Bisher haben aber gerade mal eineHand voll der über 20 Unternehmen des Branchendialogs verbindlich zugesagt sicham Beschwerdemechanismus zu beteiligen. Um seine volle Wirkung zu entfalten,müssen sich alle relevanten Unternehmen wie beispielsweise Volkswagen dahinterstellen sowie Politik und Industrie eine langfristige Finanzierung über 2023hinaus sicherstellen", fordert Lara Louisa Siever, Referentin fürRohstoffpolitik, Wirtschaft und Menschenrechte der am Branchendialog beteiligtenentwicklungspolitischen Organisation INKOTA.Die deutsche Automobilindustrie ist ein wesentlicher Akteur in Mexiko: DasVolkswagen Werk in Puebla ist das größte Automobilwerk in Mexiko, danebenunterhalten deutsche Automobilzulieferer wie Benteler, Dräxlmaier und Continental eigene Werke in Mexiko. Somit hat die deutsche Automobilindustriegemeinsam eine große Verantwortung und viel Einflussvermögen auf die automobileLieferkette in Mexiko."Die deutsche Automobilindustrie ist mitverantwortlich für diverse Fälle vonMenschenrechtsverletzungen in ihrer Lieferkette in Mexiko. Einige dieser Fällewurden bisher nicht wiedergutgemacht - dafür fordern die betroffenenBevölkerungsgruppen Abhilfe." sagt Eduardo Villarreal, Koordinator für Analyse