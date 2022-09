Industrie steigert Investitionen in den Umweltschutz im Jahr 2020 um 3,6 % / 13,5 % aller Investitionen der Industrie fließen in Umweltschutzmaßnahmen

WIESBADEN (ots) - Die Unternehmen des Produzierenden Gewerbes (ohne Baugewerbe)

in Deutschland haben im Jahr 2020 knapp 12,1 Milliarden Euro in den Umweltschutz

investiert, das waren 13,5 % ihrer gesamten Investitionen. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt, investierte die Industrie damit 3,6 % mehr in den

Umweltschutz als im Vorjahr. Demgegenüber gingen die Gesamtinvestitionen der

Industrieunternehmen im gleichen Zeitraum um 7,5 Milliarden Euro oder 7,7 % auf

89,7 Milliarden Euro zurück. Umweltschutzinvestitionen sind Investitionen in

Anlagen, die der Verringerung, Vermeidung oder Beseitigung von Emissionen in die

Umwelt dienen oder eine schonendere Nutzung der Ressourcen ermöglichen.



Großteil der Investitionen in der Abwasser- und Abfallwirtschaft