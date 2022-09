WIESBADEN (ots) - * Erzeugerpreise für Holzplättchen, -schnitzel und -pellets im

August 2022 überdurchschnittlich gestiegen



* Außenhandel mit Brennholz und Holzpellets in den Monaten März bis Juli 2022

mengenmäßig zurückgegangen



* Holz in neuen Wohngebäuden vorwiegend als sekundäre Heizenergiequelle genutzt





Angesichts steigender Preise für Gas, Öl und Strom setzen immer mehr Menschenauf Holz als alternative Möglichkeit zur Beheizung von Wohnräumen. Für den Kaufvon Holz zum Heizen von Öfen oder Heizungen mussten Verbraucherinnen undVerbraucher im August 2022 deutlich mehr ausgeben als noch ein Jahr zuvor. Wiedas Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, erhöhten sich die Preise fürBrennholz und Holzpellets im August 2022 um 85,7 % gegenüber dem Vorjahresmonatund damit deutlich stärker als die Verbraucherpreise insgesamt. Diese nahmen imselben Zeitraum um 7,9 % zu. Gründe für die überdurchschnittlichePreissteigerung bei Brennholz und Holzpellets sind neben der gestiegenenNachfrage auch die erhöhten Beschaffungs- und Transportkosten in derHolzindustrie.Erzeugerpreise für Holzplättchen und -schnitzel sowie Holzpellets mehr alsverdoppeltNoch deutlicher zeigt sich diese Entwicklung beim Blick auf die Erzeugerpreisevon zum Heizen verwendetem Holz: So waren Holzplättchen und -schnitzel, dieunter anderem zum Heizen von Hackschnitzelheizungen genutzt werden, im August2022 um 133,3 % teurer als noch ein Jahr zuvor. Die Preise für Holzpellets lagenim August 2022 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 108,2 % höher. Zum Vergleich:Die gewerblichen Erzeugerpreise insgesamt stiegen im selben Zeitraum um 45,8 %.Leichte Zunahme bei der Produktion von Holzplättchen und -schnitzelnFür den Absatz produziert wurden in Deutschland im 1. Quartal 2022 insgesamt1,30 Millionen Tonnen Holz in Form von Holzplättchen und -schnitzeln, derGroßteil (90,9 %) davon aus Nadelholz. Das entspricht einer Zunahme von 4,2 %gegenüber dem 1. Quartal 2021, als 1,25 Millionen Tonnen produziert wurden. DieProduktion von Holzpellets blieb im selben Zeitraum hingegen auf ähnlichemNiveau (+0,9 %) und lag im 1. Quartal 2022 bei gut 750 500 Tonnen.Exporte und Importe von Brennholz und Holzpellets gehen zurückInsbesondere seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine Ende Februar 2022 rücktHolz als Energieträger in den Blickpunkt. Von März bis Juli 2022 wurden knapp311 000 Tonnen Brennholz und Holzpellets im Wert von rund 79,0 Millionen Euroaus Deutschland exportiert - das waren mengenmäßig 30,3 % weniger als imVorjahreszeitraum. Italien war in den Monaten März bis Juli 2022 mit einem