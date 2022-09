WESTFALEN-BLATT - Aktualisierung Fleischkonzern Tönnies streicht hunderte Stellen

Rheda-Wiedenbrück (ots) - Deutschlands größter Fleischkonzern Tönnies mit Sitz

in Rheda-Wiedenbrück hat hunderte Arbeitsplätze in der Produktion abgebaut. Am

Stammsitz sind im Fleischwerk 1500 von 7000 Stellen gestrichen oder verlagert

worden, an den beiden Standorten Sögel im Emsland und Weißenfels bei Leipzig

seien einige hundert von jeweils rund 2000 Jobs weggefallen. Das berichtet das

in Bielefeld erscheinende WESTFALEN-BLATT. Der Konzern spricht von einem

"temporären" Abbau und begründet diesen mit der schwierigen Marktlage. Die

Branche leidet unter Absatzrückgängen in Deutschland und der seit fast zwei

Jahren andauernden Exportsperre nach China wegen der Afrikanischen Schweinepest

(ASP) sowie einem reduzierten Schweineangebot.



Personalleiter Martin Bocklage informierte in einem politischen Gremium der

Stadt Rheda-Wiedenbrück über die Entwicklung. Demnach sei der Personalabbau über

die vergangenen 18 Monate erfolgt. Mittelfristig sollen durch die weiter

fortschreitende Automatisierung gerade in Bereichen körperlich schwerer Arbeit

noch einmal rund 500 Stellen wegfallen. Weltweit beschäftigte der Konzern einst

16.500 Mitarbeiter, davon rund 12.000 in Deutschland. Eine aktuelle Zahl will

das Unternehmen auf Anfrage nicht nennen. Von den 1500 in Rheda weggefallenen

Stellen sei die Hälfte innerhalb des Konzerns nach Badbergen als Rinderstandort

verlagert worden, erklärte Tönnies.