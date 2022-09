Düsseldorf (ots) -



- GROHEs Cradle to Cradle Certified®- Produktportfolio trägt zur Transformation

der ressourcenintensiven Bauindustrie zu einem zirkulären Wertschöpfungsmodell

bei.

- Die Marke baut ihr Portfolio mit zwei weiteren Produkten aus, deren

Bestandteile auch nach Ende der Nutzungsphase wiederverwendet werden können.

- Die Erweiterung der ressourcenschonenden Produktpalette umfasst Filter für das

GROHE Blue Wassersystem und die Tempesta Handbrause.



Das Prinzip der Kreislaufwirtschaft ist in aller Munde und doch laufen die

meisten wirtschaftlichen Prozesse weiterhin linear ab: Rohstoffe werden

entnommen, um Produkte herzustellen, die nach ihrer Nutzung im Müll landen.

Diese finden danach zumeist keine weitere Verwendung in der Wertschöpfungskette,

wodurch die begrenzten Ressourcen des Planeten belastet und zudem die Umwelt

verschmutzt wird. Rund 50 Prozent der weltweit entnommenen Ressourcen sind der

Baubranche zuzuschreiben[1]. Für diese und für die Politik stellt dies eine

große Herausforderung dar, die innovative und langfristige Lösungsansätze für

die gesamte Wertschöpfungskette erfordert.





Einer dieser Ansätze ist das Cradle to Cradle® - Designkonzept, das von GROHE,einer führenden globalen Marke für ganzheitliche Badlösungen undKüchenarmaturen, angewandt wird. Die zertifizierten Produkte ermöglichen einezirkuläre Wertschöpfung und reduzieren den Ressourcenüberkonsum, indemMaterialströme in Recyclingkreisläufen gehalten werden. Unabhängig geprüft undzertifiziert, sind die Cradle to Cradle Certified® (C2C Certified) Produkte eingroßer Schritt in Richtung ressourcenschonende Zukunft - sowohl für dieBaubranche, als auch für einzelne Endverbraucher:innen.Das Besondere an diesen Produkten ist, dass sie mit der Absicht entworfen undhergestellt werden, ihre Bestandteile am Ende des Lebenszyklus für dieHerstellung neuer Produkte zu verwenden. Somit wird aus dem linearen einzirkulärer Wertschöpfungsprozess.Mit der Einführung von vier Gold-zertifizierten Cradle to Cradle Certified®-Produkten hat GROHE bereits 2021 Endverbraucher:innen und der gesamtenBraubranche die konkrete Möglichkeit eröffnet, kreislauffähige Produktlösungenin Haus und Bad zu verbauen. Der nächste Schritt ist nun die Ergänzung desaktuellen C2C Certified-Portfolios von GROHEs Bestsellern um weitere Produkte,die einen nachhaltigen, ressourcenschonenden und umweltbewussten Alltag nocheinfacher machen.Mit der neuen Bronze-Zertifizierung der GROHE Tempesta Handbrause mit 2Strahlarten sowie der GROHE Blue Filter des Zulieferers BWT umfasst GROHEs C2C