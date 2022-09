Civey-Umfrage / Größter Sorgen-Faktor? Energieversorgung und Inflation! (FOTO)

- Energieversorgung und Inflation machen jetzt die meisten Sorgen

- 44 % schätzen durchschnittliche Inflationsrate 2023 auf mindestens 9 %

- Rund die Hälfte der Bevölkerung legt derzeit kein Geld zur Seite

- Wer dennoch spart, hat oft Unvorhergesehenes und die Altersvorsorge im Blick



Die Energieversorgung ist für die Menschen in Deutschland derzeit Sorge Nummer

Eins. Das sagen mit 68 % mehr als zwei Drittel der Bevölkerung in einer

repräsentativen Civey-Umfrage im Auftrag des Lebensversicherers Canada Life. Das

Meinungsforschungsunternehmen hat 2.500 Teilnehmer dazu befragt, was ihnen

derzeit am meisten Sorgen mache. Knapp hinter der Energieversorgung folgt die

aktuelle Inflation mit 64 % und mit etwas Abstand der Russland-Ukraine-Krieg mit

55 %. Im Gegensatz dazu stufen deutlich weniger Menschen den Klimawandel (30 %)

und die Corona-Pandemie (8 %) als besonders besorgniserregend ein.

Mehrfachnennungen waren bei der Frage möglich.