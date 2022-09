Für 300.000 Euro Vor 5 Jahren bekamen Käufer eine Familienwohnung, heute teils nur noch eine Singlebude

Nürnberg (ots) - Eine Analyse von immowelt für die 14 größten deutschen Städte

zeigt, wie sich die Wohnfläche, die Käufer für ein Budget von 300.000 Euro

bekommen, verändert hat:



- In allen Städten gibt es 2022 für das gleiche Geld deutlich weniger Wohnraum

als 2017

- Trotz stärkster Einbußen: In Leipzig (-96 Quadratmeter) und Essen (-81

Quadratmeter) finden Käufer für 300.000 Euro nach wie vor familientaugliche

Wohnungen

- Nur noch Singlewohnungen für 300.000 Euro: In Hamburg sinkt die leistbare

Wohnfläche von 72 auf 45 Quadratmeter, in Frankfurt von 69 auf 46

Quadratmeter, in München von 47 auf 32 Quadratmeter

- Auch in Berlin und Köln (jeweils -35 Quadratmeter) gibt es für das Budget

inzwischen deutlich weniger Wohnraum