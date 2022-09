DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 12000 Pence belassen. Eine Umfrage in Fachkreisen zu den zuletzt vom Konzern vorgestellten Daten zum Brustkrebsmedikament Trodelvy habe ein leicht negatives Bild ergeben, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte schätzt die Daten und dadurch auch die Umfrageergebnisse allerdings als nicht sonderlich relevant für den Pharmakonzern ein./tav/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2022 / 06:40 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,65 % auf 115,7EUR erreicht.