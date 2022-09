DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Analyst Gael de-Bray wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die vollständige Übernahme des Softwareunternehmens Aveva als sinnvoll. Die Transaktion habe ihre Vorzüge, da Kunden von ihren Anbietern zunehmend breit gesteckte Lösungen und eine einzige Datenquelle für maximale Effizienz erwarteten. Allerdings sei der Übernahmepreis hoch für ein Geschäft, das mehrheitlich bereits unter Kontrolle sei./tav/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2022 / 06:40 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,55 % auf 116,4EUR erreicht.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 145

Kursziel alt: 145

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m