KfW unterzeichnet Zuschussvertrag in Höhe von 30 Mio. EUR für Wohnraum für Binnenvertriebene in der Ukraine

Frankfurt am Main (ots) -



- Verbesserung der Lebensbedingungen durch bezahlbaren Wohnraum für 5.400 Ukrainer

- Instandsetzung und Renovierung von Wohnhäusern sowie Errichtung von Fertigbauwohnungen

- Umbau und Sanierung öffentlicher Gebäude zu Wohngebäuden