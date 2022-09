Paris (ots) -



- Enquête exclusive FREENOW : près de deux Français sur trois sont enclins à

adopter de nouveaux services de mobilité, tels que les options de transports

partagés réservables via une application.

- La mobilité en tant que service (plateforme MaaS) permettrait de réduire

jusqu'à 54 % les émissions liées au secteur de la mobilité.

- Grâce à l'électromobilité, FREENOW a réalisé une économie en CO2 équivalente à

environ 105 600 arbres.



FREENOW (https://www.free-now.com/fr/) , la super-app européenne de mobilité, a

mené une enquête exclusive auprès de milliers de citadins à travers l'Europe,

pour les interroger sur leur comportement en matière de mobilité. Les résultats

de cette étude viennent clôturer la Semaine européenne de la mobilité (16-22

septembre) dont le thème, " Combinez les mobilités ", met cette année en lumière

les bénéfices de l'intermodalité.





L'intermodalité, solution majeure pour réduire les émissions liées à la mobilitéurbaineEn facilitant l'accès à différentes alternatives de transports durables sur uneseule et même application, les plateformes de multimodalité comme FREENOWcontribuent aux objectifs zéro émission du secteur de la mobilité. Le groupe derecherche " Urban Planning and Transportation ", de l'université de technologied'Eindhoven, a démontré que la mobilité en tant que service (MaaS) permettait deréduire les émissions liées au secteur de la mobilité de 43 à 54 %[1].Dimitri Tsygalnitzky, Directeur général de FREENOW France, déclare : " Lesplateformes de mobilité peuvent grandement contribuer au déploiement decentre-villes sans voiture, ainsi qu'aux objectifs de zéro émission. Lesutilisateurs reconnaissent les bénéfices de la multimodalité en ce qui concernela réduction des espaces de stationnement ou de l'empreinte carbone de leursdéplacements, et y ont de plus en plus recours au cours de trajets plus long(+7% en 2022 vs 2021) ".Une mobilité partagée portée par les plus jeunesLes résultats de l'enquête menée par FREENOW montrent que les Français sonteffectivement plus enclins à passer, de manière régulière, à des moyens detransport plus durables : près de deux Français sur trois (64 %), et 70% deseuropéens envisagent de passer régulièrement à de nouveaux services de mobilité, tels que les vélos, les trottinettes ou l'autopartage, options réservables viaune seule application. L'enquête révèle également que ces options de mobilitépartagée ont une popularité particulièrement grandissante auprès de lagénération Z . Parmi cette tranche d'âge, 76 % des interrogés envisagent de