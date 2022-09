Führende Schifffahrtsbanken und Seeversicherer ebnen den Weg für ein auf 1,5 °C ausgerichtetes Emissionsbenchmarking

30 Schifffahrtsbanken und 16 Seeversicherungsanbieter und -makler kündigen heute an, dass die Poseidon Principles zusätzliche Trajektorien für eine Klimaanpassung an eine 1,5-°C-Zukunft enthalten werden. Mit dieser neuen Verpflichtung werden die Poseidon Principles mit den Zielen der UN und den neuesten Erkenntnissen der Klimawissenschaft in Einklang gebracht.

NEW YORK, 22. September 2022 /PRNewswire/ -- Die Poseidon Principles haben sich dazu verpflichtet, einen Weg zur Emissionsreduzierung einzuschlagen, der den net-zero Verpflichtungen entspricht, sobald ein solcher Weg oder solche Wege verfügbar sind. Die Poseidon Principles bieten einen Rahmen für Finanzinstitute und Seeversicherer, um die Klimaausrichtung von Schiffsfinanzierungs- und Seeversicherungsportfolios an den globalen Klimaschutzzielen zu messen und öffentlich zu berichten.