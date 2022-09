FRANKFURT/WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed stemmt sich mit der dritten kräftigen Zinserhöhung in Folge gegen die extrem hohe Teuerungsrate. Und auch die Euro-Währungshüter bekräftigen ihre Entschlossenheit zu weiteren Zinsanhebungen. "Die Menschen können sich auf die EZB verlassen, die Inflation wird wieder sinken", versicherte Isabel Schnabel, Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview. "Die Menschen können uns vertrauen. Wir werden unsere Aufgabe erfüllen und für stabile Preise sorgen."

In den USA liegt der Leitzins nach der erneuten Anhebung um 0,75 Prozentpunkte nun in einer Spanne von 3 bis 3,25 Prozent. Das ist der höchste Stand seit 14 Jahren. Doch der Chef der Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, machte nach der Entscheidung vom Mittwoch deutlich, dass mit großen Zinsschritten noch lange nicht Schluss sei: "Ohne Preisstabilität funktioniert die Wirtschaft für niemanden."