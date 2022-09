Düsseldorf (ots) -



- StepStone geht strategische Partnerschaft mit BeyondGenderAgenda ein, um

Diversität auf dem Arbeitsmarkt zu fördern

- StepStone CEO Sebastian Dettmers sagt: "Unser Ziel bei StepStone ist eine

gerechtere Arbeitswelt, in der jeder Mensch Zugang zu neuen Jobmöglichkeiten

hat. Wir müssen endlich die Stärken aller nutzen - aus Respekt vor jedem

Einzelnen und im Interesse von uns allen."



StepStone setzt sich für mehr Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt ein. Die

digitale Recruiting-Plattform entwickelt weltweit technische Lösungen, die

Jobsuche und Recruiting fairer für alle Menschen machen - zum Beispiel mit dem

StepStone Genderbias Decoder. Als Beiratsmitglied vom Diversity-Netzwerk

BeyondGenderAgenda geht das Digitalunternehmen nun einen weiteren Schritt, um

das Ziel von einer gleichberechtigten Jobwelt gemeinsam mit anderen

Unterstützer*innen aus der deutschen Wirtschaft zu erreichen.





Als CEO von StepStone kennt Sebastian Dettmers den Arbeitsmarkt sehr genau - undweiß, wie ungerecht es heutzutage dort immer noch zugeht. "Durch die niedrigenGeburtenraten wird jetzt die wichtigste Ressource unserer Gesellschaft knapp:der Mensch. Jetzt beginnt die Ära der Arbeiterlosigkeit. Ungleichbehandlungkönnen wir uns schlichtweg nicht mehr leisten", sagt Dettmers. "Wir brauchenendlich Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt - und müssen dafür sorgen, dassjeder Mensch den richtigen Job findet. Das ist unsere Vision bei StepStone. Undgenau dafür setze ich mich auch als Beiratsmitglied von BeyondGenderAgenda ein."Victoria Wagner, Gründerin und CEO von BeyondGenderAgenda, freut sich über dieUnterstützung von StepStone: "Gemeinsam haben wir ein klares Ziel: Die deutscheWirtschaft muss diverser und inklusiver werden, um internationalwettbewerbsfähig zu bleiben. Wir unterstützen Unternehmen dabei, die Vielfaltunserer Gesellschaft als Vorteil wertzuschätzen und Diversität alswirtschaftlichen Erfolgsfaktor zu etablieren." Das Netzwerk wurde 2020 ins Lebengerufen. Seitdem setzt es regelmäßig zahlreiche Kampagnen und Projekte zu denThemen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion um - so auch den GermanDiversity Index und den German Diversity Monitor.Gemeinsamer Austausch für eine gleichberechtigte ArbeitsweltFür ein persönliches Netzwerktreffen im August hat StepStone rund 20Unterstützer*innen und Mitglieder von BeyondGenderAgenda zu sich ins Headquarterin Düsseldorf eingeladen. "Nur wenn wir gemeinsam in den Dialog gehen, könnenwir voneinander lernen, wie es gelingt, Vielfalt in den Unternehmen zu fördernund gemeinsame Visionen entwickeln", sagt Wagner. Es sei jetzt die Aufgabe einesjeden Unternehmens, endlich zu handeln. "Bei StepStone arbeiten täglich Menschenaus über 70 Nationen mit den unterschiedlichsten Hintergründen erfolgreichzusammen. Doch auch wir stehen noch am Anfang - wie viele andere Unternehmenauch. Wir alle müssen weiter daran arbeiten, Vorurteile abzubauen undDiskriminierung zu verhindern", sagt Dettmers.Über StepStoneStepStone ist eine führende digitale Recruiting-Plattform, die Unternehmen mitpassenden Bewerber*innen zusammenbringt und Menschen hilft, den richtigen Job zufinden. StepStone verbindet jährlich mehr als 100 Millionen Bewerbungen mit über150.000 Arbeitgebern. Als integrierte Plattform automatisiert StepStone mitKI-basierten Lösungen sowohl die Jobsuche als auch die Rekrutierung passenderMitarbeiter*innen. Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete StepStone einen Umsatzvon etwa 800 Millionen Euro. StepStone ist in mehr als 30 Ländern aktiv -darunter mit StepStone in Deutschland, mit Appcast in den USA und mit Totaljobsin Großbritannien. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf undbeschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter*innen.Über BeyondGenderAgendaBeyondGenderAgenda hat sich zum Ziel gesetzt, durch integrale Verankerung vonDiversity, Equity & Inclusion (DE&I) in der DNA börsennotierter undmittelständischer Unternehmen die internationale Wettbewerbsfähigkeit derdeutschen Wirtschaft langfristig zu sichern und auszubauen. Basierend auf demZusammenhang zwischen DE&I und Business Performance soll dieChancengerechtigkeit von Führungskräften mit Behinderungen, jeden Geschlechts,jeglichen Alters, kultureller sowie sozialer Herkunft oder unterschiedlichersexueller Orientierung sowie Geschlechtsidentität bei der Besetzung vonVorstandspositionen und Aufsichtsratsmandaten sichergestellt und so einKulturwandel unter Einbindung von Politik, Gesellschaft und Wirtschaftherbeigeführt werden.Pressekontakt:StepStone PresseteamE-Mail: mailto:presse@stepstone.deTelefon: 0211/93493-5731/-5358http://www.stepstone.de/presseWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/38447/5327017OTS: StepStone.de