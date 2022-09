Von SAP® zertifiziert Camelot Reference Data Management für Integration mit SAP S/4HANA®

Mannheim (ots) - Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) gab heute

die Zertifizierung der Lösung Reference Data Management 1.0 von SAP® für die

Integration mit SAP S/4HANA® bekannt. Die Lösung nutzt SAP Master Data

Governance und hilft Unternehmen, die Datenverwaltung mit einem dedizierten

Maintenance-Framework zu vereinfachen. So können Unternehmen einem klar

definierten unternehmensweiten Prozess für die Pflege von Referenzdaten folgen

und Unterbrechungen etablierter Prozesse vermeiden.



"Bei Camelot ITLab ist Innovation ein Teil unserer DNA", sagt Steffen Joswig,

Managing Partner bei Camelot ITLab. "Als SAP-Partner ergänzen wir das

SAP-Lösungsportfolio mit zukunftsweisenden Systems of Differentiation und

Systems of Intelligence. Die Referenzdatenmanagement-Lösung ist eine weitere

Lösung für SAP-Systeme - in diesem Fall SAP Master Data Governance -, um Kunden

neue Wege zur Bewältigung ihrer spezifischen Herausforderungen zu bieten."