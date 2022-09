Studie belegt Großteil der Gebäude in Europa ist nicht energieeffizient: Internet of Things kann die Nachhaltigkeit steigern (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Ein Ericsson-Bericht, der in Zusammenarbeit mit dem

Gebäudeenergiemanagement-Anbieter Kiona erstellt wurde, untersucht den Wert

des Mobilfunk-basierten IoT für das Energiemanagement und die Optimierung von

intelligenten Gebäuden.

- Die Partner stellten fest, dass drei Viertel der Gebäude in Europa nicht

energieeffizient sind.

- Durch den Einsatz von IoT im Gebäudemanagement können Eigentümer ihre

Energiekosten um bis zu 10 Prozent senken und somit auch die Nachhaltigkeit

steigern.



Ericsson (NASDAQ: ERIC) veröffentlicht in Zusammenarbeit mit dem

Immobilientechnologie-unternehmen Kiona und der Unternehmensberatung Arthur D.

Little einen Bericht zum Energiemanagement in vernetzten Gebäuden. Dabei

stellten die Partner fest, dass drei Viertel der Gebäude in Europa nicht

energieeffizient sind. Durch den Einsatz eines Mobilfunk-basierten Internet of

Things (IoT) im Gebäudemanagement - zum Beispiel über 4G und 5G - können

Eigentümer ihre Energiekosten jedoch um bis zu 10 Prozent senken.