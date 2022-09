Inuitive bringt NU4100 auf den Markt und erweitert damit sein Edge AI Vision-on-Chip IC-Portfolio; NU4100 bietet fortschrittliche KI-Funktionen und kann 2X 4K-Kameras mit internem fortschrittlichem ISP streamen

RA?ANANA, Israel (ots/PRNewswire) - Der neue NU4100 ist für die Robotik

konzipiert und setzt einen neuen Industriestandard durch die Kombination von

integriertem 4K-Doppelkanal-ISP mit verbesserter KI-Leistung in Verbindung mit

Tiefensensor- und VSLAM-Funktionen .



Inuitive Ltd., ein Unternehmen für Vision-on-Chip-Prozessoren, gab heute die

Markteinführung seines neuen NU4100 bekannt, einer Erweiterung seines Vision-

und KI-IC-Portfolios. Basierend auf der einzigartigen Architektur von Inuitive

und der fortschrittlichen 12-nm-Prozesstechnologie unterstützt der neue

NU4100-IC integrierte Dual-Channel-4K-ISP, erweiterte KI-Verarbeitung und

Tiefensensorik in einem Single-Chip-Design mit geringem Stromverbrauch und setzt

damit den neuen Branchenstandard für Edge-AI-Leistung.