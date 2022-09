Anlässlich der Markteinführung hat GOAT Games ein spezielles Video vorbereitet, in dem das Spiel vorgestellt wird. Der Film zeigt die Rolle von Derik, der einen geheimnisvollen Schlüssel erhält, den seine Familie seit Generationen weitergibt. Schon bald beginnt er mit dem Schlüssel eine unglaubliche Reise, die ihn in die Fantasy-Welt von Lithas führt und ihn in die Rolle ihres Anführers, des nächsten Hohen Wächters, versetzt. Sein Kanzler teilt ihm mit, dass er sich auf eine Reise begeben hat, um seine Kräfte zu entwickeln, die mit jeder Generation stärker werden, so wie es im Spiel heißt: „Heroische Vermächtnisse werden von Generation zu Generation weitergereicht."

BERLIN, 22. September 2022 /PRNewswire/ -- Die führende Handyspiel-Marke GOAT Games hat ihren neuen Titel: Bloodline: Heroes of Lithas am 21. September in ganz Europa veröffentlicht, nachdem es bereits in den USA, Kanada, Großbritannien, Australien und Neuseeland mit großem Erfolg eingeführt wurde. Das Spiel konnte im ersten Monat auf dem Weltmarkt eine Million Nutzer verzeichnen und erreichte in den USA am ersten Tag der Veröffentlichung Platz 1 der iOS App Store Top New Free Chart.

GOAT Games veröffentlicht Bloodline Heroes of Lithas in ganz Europa

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer