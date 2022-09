Baumarktbetreiber Hornbach gestaltet Arbeitszeit flexibler

BORNHEIM (dpa-AFX) - Der Baumarktbetreiber Hornbach lässt seinen Beschäftigten künftig mehr Freiheit bei der Gestaltung ihrer Arbeitszeit. "Zum kommenden Kalenderjahr können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland die eigene Arbeitszeit reduzieren, umverteilen oder aufstocken", teilte das Unternehmen in Bornheim (Pfalz) am Donnerstag mit. Das Mitglied der Geschäftsleitung, Jochen Braun, sprach von einer "Arbeitszeit nach Maß", die es den Beschäftigten ermögliche, berufliche Rahmenbedingungen mit ihrer jeweiligen Situation in Einklang zu bringen.

Dem Unternehmen zufolge umfasst das Modell mehrere Bausteine. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können ihre Arbeitszeit reduzieren, indem sie zum Beispiel Urlaubs- oder Weihnachtsgeld in bis zu 20 zusätzliche Tage Freizeit für das Kalenderjahr umwandeln. Sie können zudem befristet oder unbefristet in Teilzeit arbeiten. Auf Wunsch könne die jährliche Gehaltserhöhung eingesetzt werden, schrittweise die Stundenzahl zu reduzieren, hieß es.