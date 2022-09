Event Hotels bieten innovativen digitalen Service für Business-Reisende (FOTO)

Köln (ots) - Dank der firmeneigenen App wird der Hotelaufenthalt vollständig

über das Smartphone gesteuert. In der Corona-Zeit hat die Hotelgruppe die

digitalen Features weiterentwickelt, sodass Gäste noch mehr Zeit sparen können.

Nach und nach werden alle Event Hotels sukzessive angeschlossen.



Nicht mehr an der Rezeption anstehen, keine lästige Suche nach der

Schlüsselkarte und kein zeitaufwendiger Bezahlvorgang, während das Taxi zum

Flughafen bereits vor dem Hotel wartet: mit der firmeneigenen App "Event Hotels"

hat die gleichnamige Hotelgruppe einen Durchbruch in der Digitalisierung der

Branche erzielt. Während viele andere Unternehmen im Gastgewerbe einzelne

digitale Funktionen anbieten, sind die Event Hotels die ersten und bislang

einzigen, die innovative Features in dieser Bandbreite entwickelt haben. Das

bedeutet besonders für Business-Reisende ein immenses Plus an Service: dank

ihrer kostenlosen App ermöglichen die Event Hotels ihren Gästen, in

Sekundenschnelle digital ein- und auszuchecken, das Zimmer per elektronischen

Schlüssel über Bluetooth zu öffnen und mit nur wenigen Klicks zu bezahlen.