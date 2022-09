Gewerbliche Wohnungsgesellschaft DRABA Grundbesitz GmbH & Co. KG erwirbt Wohnungsportfolio in Stuttgart (FOTO)

Berlin (ots) - Die Berliner DRABA Grundbesitz GmbH & Co. KG hat ein

Wohnungsbauportfolio im Raum Stuttgart von zwei Gesellschaften der COPRO Gruppe

erworben. Verkäufer waren die COPRO Grundbesitz GmbH & Co. KG und die COPRO

Kaiserbau GmbH & Co. KG.



Die Transaktion dieser Umstrukturierungsmaßnahme umfasste insgesamt vier

Mehrfamilienhäuser, darunter das Kulturdenkmal Kaiserbau am Stuttgarter

Marienplatz. Alle Immobilien bleiben auch nach der Transaktion im Besitz der

Familie Kimmich.