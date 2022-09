Die neue Bürokratie Zurück in die Zukunft

München (ots) - Weltweit werben CEOs für die Rückkehr ins Office. In München

geht 2023 Deutschlands erstes Immune Office HEADS in Betrieb. Angst vor

Ansteckung ist dort kein Grund für Home-Office.



Von Amazon über Tesla bis Morgan Stanley: Viele Wirtschaftsgrößen sind

überzeugt, dass es ohne Officekultur langfristig keinen Unternehmenserfolg gibt.

Die Rock Capital Group hat mit HEADS in Aschheim bei München Deutschlands erstes

Immune Office gebaut. Zentrale Leitidee der 40.000 Quadratmeter großen

Entwicklung: Das Büro der Zukunft muss so gesund und clever konzipiert sein,

dass Mitarbeiter gerne und vor allem ohne Angst vor Ansteckungen zurück an den

Schreibtisch möchten. Auch das Thema Energie definiert der Neubau in Zeiten

explodierender Preise und des Klimawandels mit Geothermie und Photovoltaik neu.

Die Realität gewordene Vision dürfte viele Firmenlenker freuen. Während

Tesla-Boss Elon Musk jüngst per Massenmail strikt die Rückkehr ins Office für

"ein Minimum von 40 Stunden" einfordert, auch um Solidarität mit denjenigen zu

zeigen, die in den Fabriken präsent sein müssen, erklären andere internationale

Chefs die Benefits des (modernen) Büros in den folgenden Zitaten: